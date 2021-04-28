根據1111人力銀行調查，近6成民眾認為，課本理論與實務差距過大，是無法學以致用的主因。而愈來愈多學校，藉由產學合作，厚植學子實作經驗。而近期，醒吾科大與三立集團聯手，打造「第2屆醒吾三立影視學院」徵選，培養明日之星；而位於高雄的樹德科大，也與燁聯鋼鐵進行產學合作，幫助學子在實習及就業階段能夠快速接軌職場。

醒吾科技大學與三立電視台結盟，已在高收視率八點檔連續劇《天之驕女》，成功打造「學生明星」、醒吾科大4年級行流系學生王品澔。第2屆醒吾三立影視學院，將培訓幕前及幕後影視專業人才，打造更多年輕偶像及影視製作專才，學生還沒畢業就有機會在影視圈綻放光芒。

徵選說明會由醒吾科大校長陳義文與三立電視台節目部資深副總經理王淑娟共同主持，幕前班導師黃毓堂副總及幕後班導師王夢黛監製，分別說明未來課程規劃內容。滿懷明星夢學生擠進會場，他們未來必須通過嚴格面試甄選，才能選修幕前或幕後完整培訓課程。

第2屆醒吾三立影視學院5月11日將進行幕前及幕後徵選面試，9月開課由三立知名導演、明星及製作人等擔任講師。參與說明會同學對課程充滿期待，也有許多疑惑紛紛提問，包括幕前甄選考什麼內容，本科系是餐飲系，完全沒有表演基礎，同樣可以參加幕前甄選，不過幕前沒選上就不能再改參加幕後，必須當下就決定選項，至於經紀人工作如何運作，也是同學們深感好奇的影視工作。

而樹德科大電腦與通訊系(簡稱電通系)在前副校長、現任燁聯鋼鐵(股)公司(簡稱燁聯鋼鐵)行政副總經理顏志榮媒合下，雙方簽訂「合作意向書」，希冀雙方藉由產學合作與人才培育達成雙贏目標。燁聯鋼鐵人力資源處招募管理師吳逸行與電通系主任高國陞2人並逐一針對實習職缺、學生專業等舉行說明會，期待學生在實習及就業階段皆能快速接軌。

電通系系主任高國陞表示，電通系實習合作廠商有聯發科、耀登科技、日月光半導體等，本次與燁聯鋼鐵是首次合作，並提供實習與正職缺額吸引人才，適合的科系包括電通系的硬體工程師、資工系或資管系的軟體工程師，實習薪水都在3萬元起跳。

高國陞進一步表示，資訊學院校友進入相關專業領域職場，多數起薪至少在45K；「硬體」工程師工作內容有網路系統、電腦系統、終端設備等規劃建置及設備維護；「軟體」工程師工作內容為系統程式維護、網頁開發、資料管理，以及其他工作知識及技能。

(中時新聞網)