台股加權指數3日開在17,505.52點，呈現下跌，權王台積電（2330）開在595元，下跌5元，聯電（2303）開在55元，亦下跌1.7元，但鋼鐵及航運股依然漲勢強勁，金融股亦見點火，多方力抗空頭攻擊。

最新公布的企業財報表現相當強勁，美國股市4月30日卻全面走低，蘋果、Google母公司Alphabet Inc.等科技類股走弱，對標準普爾500指數造成壓抑。

道瓊工業平均指數4月30日終場下跌0.54％（ 185.51點）、收33,874.85點；周K線下跌0.5％。那斯達克指數下跌0.85％（119.86點）、收13,962.68點；周K線下跌0.39％。費城半導體指數下跌2.92％%（93.50點）、收3,108.99點；周K線下跌2.75％，已連續第3周走低。

元富投顧指出，由籌碼來看，代表散戶的融資餘額今年以來大增800億元，台股呈現資增券減趨勢，外資期貨淨空單口數約3.2萬口，屬避險操作。從技術面來觀察，大盤站上萬七後持續向上攻堅，KD在80以上鈍化，有利多方，區間以17,500～18,000來看待。

短線資金由傳產轉向電子IC設計族群，可觀察指標股有聯發科、義隆電、揚智、智原、亞信。美元走勢持續拉回，觀察美元指數是否站穩90元關卡，攸關台股多空方向。

櫃買指數在均線以上整理，KD交叉向上，區間以210～220來看待，焦點股有九暘、廣明、元太、明安。

隨著美國超級財報周登場，資金緊跟美股回流電子股，台股電子股成交比重回到正常值，加上聯發科股價創下歷史新高，為台股持續創高的有利條件。

台股法說會陸續登場，指標股有台達電、亞德客-KY、友達、敦泰。現階段美債殖利率下行、台幣升破28、美元轉弱，股市熱度持續，台股欲小不易。

(工商 )