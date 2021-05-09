大陸福建官方以台灣近期發現多起本土新冠肺炎確診案例為由，突然喊停原定10日開始實施的台胞入境福建檢疫「便捷通道」措施，連帶也可能影響我方開放金馬小三通的進程，不僅讓期待「便捷通道」已久的台商錯愕不已，更令人為兩岸關係的前景憂心。

雖然華航、諾富特群聚感染事件還在延燒中，但以台灣近期新增10多起新冠本土確診案例叫停檢疫便捷通道應只是表面上的說詞，大陸民眾的強烈反對恐怕才是真正的原因。日前對台胞的檢疫便捷通道政策經福建省官方微博發布後，立即引發諸多網友的反彈，竟迫使陸方關閉該貼文的留言功能，顯見兩岸民間互信已遭政治力侵蝕，對此種現象，雙方主政者皆應嚴肅以對。

福建省推出台胞檢疫便捷通道，應是呼應大陸國家主席習近平希望福建成為促進兩岸「通惠情」融合的第一線，承肩恢復兩岸民間正常往來的重要任務，可視為對台的一項善意。相對來說，金門縣長楊鎮浯多次呼籲蔡政府儘速重啟小三通，可惜蔡政府充耳不聞；在陸方宣布檢疫「便捷通道」措施後，也未見有其他善意的回應。

不過8日福建官方宣布檢疫「便捷通道」措施停止時也同時指出，待台灣疫情情況符合動態管理要求後適時實施，並不是完全撤回這項措施。只是若兩岸關係和民情輿論都處於不利的氛圍下，就算台灣疫情緩和，這項惠台措施是否能順利恢復可能仍有變數。

陸委會近日向立法院提交的書面報告中指出，中共以兩手策略，一方面防止國際社會與台合作，另一方面又持續對台統戰，指責中共才是「當前台海情勢不穩定的主要根源」。僵化的老生常談，完全避談蔡政府自己應負起化解兩岸歧見的政治責任。從該報告即可看出，陸委會主委邱太三剛上任時提出的「建設性模糊」已被束之高閣，取而代之的是主張全面對抗的鷹派聲音。

最近《經濟學人》雜誌封面報導將台海視為當今「 地表上最危險的地方」，引起國內許多議論，卻見不到蔡政府有心改善台海潛在危機的建設性作為，只會一再大內宣台灣獲得的諸多國際支持，例如《美日聯合聲明》、G7外長會議、美國高層官員等挺台的聲明。國際間越來越關切台海的和平穩定，但蔡政府卻迴避各國對台灣應負台海安全責任的期待，根本就是偏頗解讀國際社會的台海立場。

蔡政府不該推卸化解兩岸對抗的責任，更不能把各國關切台灣的安危當成絕對保命的護身符，反而應設法讓台灣從國際集體抗中的氛圍脫身，才能確保台海不會遭波及。

尤其在兩岸官方關係冰凍未解之際，從福建檢疫便捷通道措施的宣布過程中，又再顯露出大陸民心對台灣的敵意，以致惠台措施暫緩，這對兩岸關係更是一大警訊，若不及早因應，恐逐步侵蝕兩岸民間的信任和友善。

完善處理兩岸關係才是台灣生存的最根本要件，蔡政府切莫以政治干擾人民的利益，讓兩岸走向敵意螺旋的不歸路。（作者為國家政策研究基金會副研究員）