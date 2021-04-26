羅廷瑋表示，我們為何要放任台電與取予求，他主張「拒絕中火發電機只增不減殘害台中人！」（陳世宗攝）

台中市議會26日進行「台中電廠新建燃氣機組計畫」都市設計審議之項目與進度專案報告，多位議員齊力發聲批評經濟部、台電又要在台中蓋2部發電機組，卻不將中火10部老舊燃煤機組部分淘汰拆除，犧牲中部民眾的居住環境與健康，來成就全台的供電，台電違法在先，又透過媒體放話恐嚇台中人，台中市議員吳瓊華、羅廷瑋怒轟「無良台電吃人夠夠」，並要求「拒絕中火發電機只增不減殘害台中人」列為議會決議。

台中市議員吳瓊華在議會上，提出台電的供電資料，從在25日晚間顯示「中部用電量是774.7萬瓩，但是發電量卻高達886.9萬瓩，很明顯就是供電超過需求。反觀北部、南部、東部都是發電量比用電量少」，台中人犧牲居住的環境與民眾的健康，來成就全台的供電。

吳瓊華強調，中電不只是北送，中電還南送，中電還東送，中部發電供應全台，現在台電還要在台中蓋兩個發電機組，實在不合理，根本吃人夠夠。

吳瓊華也拿出中興大學環工系莊秉潔教授的研究，指出「莊教授分析台中火力電廠和周邊重工業對空污的影響，並指出火力電廠設置後，周遭居民罹癌率明顯上升。」這是教授根據科學研究的結果，所以絕對不能讓台電與取予求，主張「拒絕中火發電機只增不減殘害台中人！」

市議員羅廷瑋說，政府施政就是「依法行政」，台電要新增兩部發電機組，威脅中部人健康，依法必須經過市府審查，這是專業、合法的作為，為何經濟部、台電一直放話「比手畫腳」，我們就要配合他們，乖乖報告審查進度，這是什麼歪理！

羅廷瑋表示，現在是經濟部、台電帶頭違法，去年他為了抗議中火二號機違法重啓，在中火大門外為了下一代的健康絕食，結果最近經濟部、台電又讓中火三號機違法重啓，竟然不合法，我們為何要放任台電與取予求，因此他也主張「拒絕中火發電機只增不減殘害台中人！」

盧秀燕表示，感佩議員為台中民眾健康發聲，她上任以來全力整治台中空污，但是中火作為全台最大的固定污染源之一，卻不願拆除老舊燃煤機組，這與減煤的國際潮流背道而馳，中火若是要再增加2部發電機組，必須要「汰舊換新」，否則中火發電機越蓋越多，這對台中市民不公平。

(中時 )