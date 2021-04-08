兆豐金8日下午召開法說會，兆豐金控總經理胡光華在主持法說會時揭露今年兆豐金控的五大發展策略，包括國內外放款汰弱留強及進軍ESG聯貸案、推動財富管理一條鞭及財管2.0、數位轉型、組織改造，及因應美國公債殖利率上揚、活存比增加提高淨利差強化財務操作收益等五大策略。

兆豐金控去年稅後淨利達250.2億元，銀行稅後淨利達203.3億元，而票券子公司在降息趨勢下受惠，養券部位利差擴大，全年稅後淨利達29.3億元，證券子公司稅後淨利亦連續兩年衝破雙位數，達15.5億元。

胡光華表示，今年除了大力拓展銀行與證券的獲利雙引擎，亦將加速推升銀行獲利雙翅膀，同時業務發展將聚焦增加海外放款成長動能、積極開拓財富管理2.0業務以及逐步落實ESG行動計畫等三大方向。

兆豐銀總經理蔡永義則對兆豐海外動能指出，今年最看好新南向及美國的放款擴張，新南向的放款餘額截至三月底止，已有2220億元，今年美國及新南向東南亞國家將成為海外放款續創新高的主力動能，而兆豐銀全體海外據點的總放款量已達等值新台幣4,442億元，再創下歷史新高。

根據兆豐銀的最新統計顯示，今年前二月海外放款更加亮眼，包括澳洲分行已成長超過30％、大阪分行成長40％、矽谷、洛杉磯及紐約分行也分別成長25％、12％及7%，因應後疫情時代國際經濟復甦，兆豐銀行相當看好新南向國家的商機，以及美國地區分行的發展，希望能掌握更多主辦台商美國擴廠聯貸、以及參與後疫情受益產業聯貸，並推展ESG聯貸案，將海外放款再創新高。

兆豐銀行去年全年房貸業務成長率高達17.3%，第4季成長21%，居公股行庫之冠，今年仍將力拚首購族房貸；而兆豐銀去年的海外分行放款業務亦大幅成長5.5%，目前海外分行的放款佔比18%，已超過OBU的12%，整體海外放款的佔比為30%。

在私人銀行業務方面，兆豐銀預計4月下旬開辦，並將今年目標訂下150億資產管理規模。至於兆豐證券財管2.0業務，也預計於4月上線，將透過複委託、信託及債券自營三種方式來服務高資產客戶，初期目標是全力衝刺複委託業務，擔任銀行信託處海外股票及ETF下單的主要上手，另外也將同步優化信託業務平台，使產品線更加齊全，以滿足高資產客戶多元化的理財需求。

(工商 )