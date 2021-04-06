台中清水高美溼地的「濱海橋」是溼地通往梧棲漁港的主要道路，2019年南方澳段橋影響進行檢修，原訂於『2020年6月底完成設計，年底發包』，但民眾於2021年陳情至今卻還沒動靜；市議員楊典忠看到現場還是圍著紐澤西護欄，他痛批南方澳大橋重建工程去年2020年10月開工，台中清水濱海橋卻還是遙遙無期。

楊典忠指出，6日在清水區公所辦地方說明會，竟然沒有提供簡報資料，行政作業實在太粗糙，濱海橋自從2019年10月封閉以來不僅影響高美濕地觀光發展，也影響周邊體驗館與停車場營運，更影響民眾通行梧棲漁港甚鉅，罔顧地方民眾權益；希望內政部營建署儘速重建完成，以利民眾通行。

楊典忠表示，高美溼地是享譽國際一生必遊的景點，連續兩年因為濱海橋與新冠肺炎疫情關係，觀光人潮有減少的情況，觀光局主要觀光遊憩據點遊客量統計高美濕地107年157萬人次、108年144萬人次、109年降至107萬人次，而連續兩年暑假高美濕地接駁公車也因為濱海橋封閉繞道而行、第二停車場一整年幾乎都在養蚊子。

楊典忠說，他原本以為不到150公尺的濱海橋重建困難度不高，結果沒想到南方澳大橋重建都開工了，濱海橋卻還是「聲聲慢」；高美濕地與梧棲漁港一直都是海線觀光吃喝玩樂的最佳景點，如今濱海橋一卡就是一年半，引起地方民眾怨聲載道。

內政部營建署於今日在清水區公所舉辦濱海橋改建工程地方說明會，通知單原本還寫著「準備簡報資料」，到了現場卻沒提供。楊典忠認為，內政部營建署應該把工程簡報與交通維持計畫提供市府與區公所，並公佈網站供民眾查閱。

(中時 )