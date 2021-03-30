先蓋好再封起來？台北捷運大安站5號出口樓梯處，竟有扶手向上延伸後巧妙擋住旅客去路，形成「神祕3角地帶」，奇葩設計讓網友直呼「天龍國設計，領先全球！」市議員簡舒培昨前往現勘，要求捷運局即刻改善，避免影響逃生，捷運局也允諾會與相關單位討論，最快下周可研議出改善方案。

捷運大安站2013年啟用通車，其中5號出口為扇型樓梯，左右牆面皆設有扶手，由於建築法規規定，樓梯寬度超過3公尺以上，應於中間加裝扶手，捷運局便在樓梯偏右側處設置鐵欄杆扶手，豈料扶手向上延伸後，竟與上方通道切齊形成死路，遊客須下樓梯再往左走，才能順利通行。

「9又4分之3月台？」網友見狀吐槽，此設計應是霍格華茲台灣分校入口，也有人反酸3角地帶應是階梯式劇場，因疫情暫不開放。北捷聞訊後，先是拉起鐵鍊標註禁止通行，近期再堆滿盆栽作綠美化，此舉被民眾批為「此地無銀3百兩」，認為市府未從根本解決問題。

捷運大安站5號出口處竟出現階梯扶手擋住去路，造成「神秘三角地帶」，議員簡舒培質疑，出入口關乎民眾逃生安全，如今有一處被關閉，豈不喪失原先設計本意。（黃婉婷攝）

市議員簡舒培認為，較寬的扇形出口能方便民眾逃生，扶手設置雖符合建築法規，卻意外擋住部分去路，建議可將扶手上方拆除，讓旅客自缺口處通行，而非用盆栽、鐵鍊擋住去路，使人質疑政府做事前根本不動腦，期建管處、北捷及捷運局應盡快研議改善方案，讓閒置空間得以有效利用。

負責捷運站體設計的捷運局第2區工程處副處長程道信解釋，起初扶手設置於中間處，考量到上往下走的旅客恐碰撞扶手，因此才靠右側移動；北捷淡水信義線站務副主任林俊旭也坦承，過去未曾出現民眾誤走的情況，但畸零地的確造成民眾使用疑慮。

至於扶手上方是否能開缺口供民眾通行，程道信則說，由於涉及相關建築法令，須與台北市建築管理工程處釐清後，才能與北捷研議改善方案，市府將把議員建議納入考量，預計下星期將討論改善措施。

(中時 )