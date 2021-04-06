台鐵太魯閣號意外邁入第5天，檢警持續追查事故原因，檢察長俞秀端表示，目前已掌握義祥工程負責人李義祥在工地現場動機，也第一時間查扣火車、在場車輛相關行車記錄器，陸續分析解讀，持續偵辦中。

俞秀端指出，檢方已經陸續約談相關人士，各方提供的資料會仔細評估、審酌，需要加以釐清的部分也會審慎評估，並進行相關偵查作為，至於李義祥第一時間是否有打電話求救，檢察長表示，目前手邊並沒有看到相關資訊，也不清楚他到底跟誰求救。

記者提問，全案會朝殺人或過失致死哪一方向偵辦，對此，俞秀端回應表示，2方面都會同時進行，已掌握李當天在工地時的原因，目前能確定在場不只他一人，檢方也持續蒐證當中，昨晚也在各地進行搜索，此外，只要跟案情相關，都需要釐清，至今訊問數十人，包括在場或和李通電話者，有些已訊問完畢，有些還陸續在進行。

俞秀端強調，偵查是多面向的，案發第一時間，檢方已查扣火車、在場車兩等相關行車記錄器，目前陸續分析解讀，所有狀況檢方都有掌握，並進行查證，以及後續必要保全動作，未來不止訊問人數會持續增加，有必要時，也會進行羈押，有關李義祥的資產保全部分，檢方都在進行。

(中時 )