魚池國中旁雜草火災 濃煙直上如火山爆發 17:262021/04/12 中時 廖志晃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 魚池國中旁雜草火災，濃煙直上像火山爆發。（民眾提供／廖志晃南投傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 魚池鄉魚池國中旁山林，發生雜草火警，濃煙直上有如火山爆發；南投縣消防局在下午4點15分接獲報案，隨即派遣魚池分隊人車前往搶救，由小隊長王建文帶隊，群呼義消並通報相關單位前往滅火。 下午4點24分回報，因為現場燃燒雜草，面積廣大，因此加派埔里及日月潭消防分隊支援。同時請求直升機支援滅火，不過，因為時間已接近黃昏，直升機無法執行任務。 草漯消防隊暨義消 聯合實施清明防火宣導及車巡 新北汙水下水道後巷美化 60年代懷舊風 (中時 ) #雜草 #魚池 #火山爆發 #火山 #爆發 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 清明火從公墓延燒到大貨車 彰化濃墨黑煙沖天壟罩街區嚇壞人 19:002021/04/02 社會 張震首演舞台劇腎上腺素爆發 跑九宮格累如RM 17:132021/04/02 娛樂 台積電竹科12廠驚傳冒濃煙 公司回應了 15:492021/03/31 財經 屏東振興堤防雜草起火 消防員打火至凌晨累翻 14:222021/03/29 社會 焚燒雜草清理墓園釀火警 男子連手機也燒給祖先 16:472021/03/28 社會 兒童節連假將至 搜羅全台10大超人氣親子餐廳 21:422021/03/29 生活 阿里山火警頻傳 人為因素難防 04:102021/04/12 地方新聞 科技供應鏈頻漲價 距離通膨還有多遠 11:302021/04/10 財經 金門田野火燒埔 距離油槽僅約100公尺 12:402021/04/07 社會 菲利普親王是二戰英雄 重創敵艦拯救戰友 20:422021/04/11 國際 聖文森火山爆發 煙塵硫磺味瀰漫成灰白世界 15:282021/04/11 國際 社會熱門新聞 台北酒吧驚見活春宮 男慾火難耐脫褲口愛 路人全錄下 - 社會 釣蝦場正妹上空 僅穿吊帶裙遮不住半球 太火辣網嗨翻 - 社會 李義祥疑拿廢輪胎固定帶綁怪手工程車 便宜行事釀大禍 - 社會 物品全掃地上 男惡劣佔位嗆：我為何要撿 網看影片氣炸肉搜 - 地方萬象 下令員警遇抗爭推擠就假摔 警遭法院打臉分局長慘丟官 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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