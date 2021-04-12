魚池鄉魚池國中旁山林，發生雜草火警，濃煙直上有如火山爆發；南投縣消防局在下午4點15分接獲報案，隨即派遣魚池分隊人車前往搶救，由小隊長王建文帶隊，群呼義消並通報相關單位前往滅火。

下午4點24分回報，因為現場燃燒雜草，面積廣大，因此加派埔里及日月潭消防分隊支援。同時請求直升機支援滅火，不過，因為時間已接近黃昏，直升機無法執行任務。

(中時 )