嘉義縣防疫總動員，在家畜所、各公所獸醫師、養牛產銷班班長及各養牛戶全力配合下，不到1天半就全數完成疫調。（嘉縣家畜所提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義縣防疫總動員，在家畜所、各公所獸醫師、養牛產銷班班長及各養牛戶全力配合下，不到1天半就全數完成疫調。（嘉縣家畜所提供／張亦惠嘉縣傳真）

新北市林口區牛隻檢出牛結疹病毒核酸陽性，配合農委會相關疫情防疫措施，嘉義縣家畜疾病防治所與各公所獸醫師通力合作下，不到1天半時間就完成全縣54場9648頭牛現場訪視，牛隻健康狀況都正常，養牛戶也全力配合捕蚊與生物安全等措施。

新北市確診國內首列甲類傳染病牛結節疹LSD，本病為牛隻痘病毒，主要感染牛、水牛為主，非人畜共通傳染病，以病媒蚊、吸血昆蟲及污染的針具為主要傳染途徑，目前疫情只發生在北部林口區，所有感染牛隻都已撲殺。

農委會15日召開視訊會議並成立中央災害應變中心，制定相關疫情應變處置工作，嘉義縣同日就同步成立災害應變中心並同步啟動全面防疫作為，原中央規畫3天內完成所有牛場疫情訪視，嘉義縣防疫總動員，在家畜所、各公所獸醫師、養牛產銷班班長及各養牛戶全力配合下，不到1天半就全數完成，養牛場配合政策掛置捕蚊裝備、清除雜草，並加強人車管制、防疫消毒等生物安全防疫作為，確保牛隻健康。

家畜所長林珮如指出，本次為重大動物疫病處置，案件緊急，但防疫沒有假期，感謝各公所防疫人員與業者全力配合，目前並無疫情發生。家畜所已派遣消毒車在飼養密集區進行全面消毒，待後續疫苗到位後即刻進行全面施打。

(中時 )