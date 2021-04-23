台灣上周發現第一起牛結節疹疫情案情，中央應變中心立即開設，並緊急向疫苗銀行採購採購18萬劑牛結節疹疫苗，疫苗昨運抵台灣。行政院長蘇貞昌今表示，疫苗預計一周內，全國16萬頭牛可以全面接種疫苗，守下這場危機。

蘇貞昌今在臉書表示，台灣養牛產值每年140億，如果牛結節疹疫情爆發，農友損失慘重、鮮乳、溫體牛肉供應成問題，造成的傷害難以估計。

蘇貞昌說，新北林口15日發現首起疫情案例後，農委會當天成立災害應變中心，訪視全台牛場，他要求以最快速度採購疫苗，隔天交通部立即協調班機緊急採購，環保署消毒航站機場，各地方政府動起來，協助農友消毒牛場，緊盯屠宰場的狀況。

蘇貞昌說，不管是應對非洲豬瘟、新冠肺炎、牛結節疹，都是因為有這麼高的執行力，才能阻絕境外來的病毒威脅，讓台灣守到今天，他要感謝所有第一線的防疫人員，讓我們繼續衝、繼續守住台灣牛。

(中時 )