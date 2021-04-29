交通部昨（28）日向立法院提出報告，表示台鐵改革第一階段著重安全，為加強橫向連繫，5月1日成立北、中、南、東協調中心並開始運作，另外也將設定成立鐵路公司。鐵路工會29日抗議表示上述兩件事皆未與鐵路工會溝通協商，逼迫公會不得不積極動員，為抗爭預做準備。

鐵路工會以「呼籲請總統府及行政院層級，解決台鐵改革所面臨的困難；提醒交通部與台鐵局，你們正在醞釀一場大反撲的風暴」為標題表示，總統蔡英文與行政院長蘇貞昌在台鐵改革路上，指示應與員工充分溝通，與鐵路工會充分協商，但交通部與台鐵局卻是獨斷獨行反其道行。

工會指出，交通部與台鐵局以突襲方式，掛牌分區中心與設定成立鐵路公司，皆未與鐵路工會溝通協商，頻頻以文字遊戲帶媒體風向，因此鐵路工會認為既已無溝通誠信，被迫展開積極動員，為抗爭預做準備。

工會指出，政府把所有的原罪由基層員工來背負，該改革的是那些坐領高薪卻有權無責的主管階級，就算改制國營公司，這些肥貓仍然存在，錯誤的決策仍然存在，行車仍然不安全。工會並「嚴正提醒」交通部與台鐵局：「你們的行為正在醞釀一場鐵路大反撲的風暴，」請回歸總統與院長的台鐵改革三大方向：革新組織文化、改善財務困境、朝向永續經營，才是正途，也才有溝通的基礎。

工會表示，已擬好所有改革事項與具體作法共計36項：「就看總統府及行政院有沒有看到了，建議交通部或台鐵局別再毫無章法，台鐵改革不是政治遊戲，攸關全台國人的生活需求與交通安全，請務實看待。」

(旺報 )