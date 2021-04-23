一份聲明顯示，新冠疫情在2020年改變全球機場客運量的排名，中國有6個城市已進入前十。

香港信報報導，國際機場協會在一份聲明中指出，廣州白雲國際機場由之前排名第11位已上升至榜首。其他位居前十的中國機場，當中包括北京首都國際機場、成都和深圳機場等。

至於上海虹橋機場排名已飆升37位也躋身前十。相反，在上海更為著名的浦東國際機場，該機場通常會起降國際航班，排名則下降。

據該報告顯示，新冠疫情使全球航空運輸業造成破壞，當中在歐洲和美國更為嚴重。而被擠出前十的全球主要機場包括洛杉磯、杜拜、東京、芝加哥、倫敦和巴黎機場等。

報告指出，新冠爆發前，中國的機場客流量已經在逼近美國。隨著中國嚴格控制病毒的傳播，再加上龐大的國內市場，使其成為唯一一個完全恢復疫情期間所損失運力的主要航空旅行市場，而且這還是在中國邊界大部分仍對國際遊客關閉的情況下實現。

國際機場協會更指出，總體而言去年世界機場客運量下降了65％。

(工商 )