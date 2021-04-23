蔡英文總統昨(22)日與環團展開長達3小時會談，但針對藻礁及三接議題仍無共識。蘇貞昌表示，對於環保團體及各界人士的寶貴意見，政府都謙卑傾聽，也一直研擬如何讓台灣能永續環保又不缺電，3個禮拜前，就已經交代相關各部會，就各界相關意見積極研擬最好的答案與方法，一有結果會向外界公布。

針對台灣本島首度爆發牛結節疹，蘇貞昌表示，緊急向國外採購疫苗已於昨晚抵台，彰化以北區域的牛隻已通通打好預防針，現在則要往南打，只要打了預防針就不會再受感染，也不會影響牛肉與牛奶，請國人放心，政府會將防疫做好。

蘇貞昌表示，牛結節傳染病只對牛，以蚊子、蒼蠅為傳染媒介，不會傳染到豬雞鴨貓狗人，也不會影響到人的健康，不過這是台灣本島從來沒有的案例，當發現第一例出現於新北林口，也非常緊張。因去年七月在金門爆發的案例，很清楚是從對岸飛過來的，但這隻案發首例在新北。所幸全國十六萬頭檢查後，都無傳染案例。

(中時 )