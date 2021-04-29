綠委羅致政今日於立院司法委員會質詢指出，考試院保訓會打算將公務員培訓年限拉長到3年，但目的到底是取得學位還是領域深造？而現在政院態度也不支持，若要放寬，還要再討論。

羅致政表示，現在保訓會打算把公務人員進修年限從1＋1變成1＋1＋1，最多3年，現在考試院提出修法，但行政部門的意見又如何？

人事總處培訓考用處長黃麗玲回應，建議維持現行制度，自己的意見也代表行政院意見，行政院長蘇貞昌曾在2019年宣示過，進修不是以取得學位為目的，所以不用那麼長。

羅致政說，考試院當然也是用人機關之一，但最大宗的仍是行政院。公務員進修年限是末端，現在政府的態度到底是什麼，是短期還是長期？取得學位還是非學位？全職還是在職進修？選送為主還是自行申請為主？是希望在專業領域深造還是跨領域？

保訓會主委郝培芝回應，目前主要是鼓勵專題研究，羅致政追問「如果是專題研究，有需要到3年嗎？」郝培芝說，所以目前的條文是規定2年，但2018年立院預算提案希望可以做檢討，羅致政表示，當時只是要求研究可能性，但沒有說要求要延長。

郝培芝說，專題研究的話6個月加3個月，現在希望變成6個月加6個月，羅致政說，這部分可以接受，但1＋1＋1到3年的部分，保訓會是順便夾帶還是覺得有必要？郝培芝回應，這部分就是當時立院決議，針對全職進修，特別是國外進修的部分。

羅致政表示，但現在保訓處提出的修法條文包含所有進修，而且若是國外進修學位，若是博士，3年也不夠。現在政府的態度很重要，若一旦開放，會對機關用人造成影響。

(中時 )