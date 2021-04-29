今年8月底擬舉辦4項公投，近期行政院擬赴各地辦理「施政說明會」，對此，行政院長蘇貞昌表示，政府有責任就每一個政策，讓人民知道，政府在考慮以及做決策是因為怎麼樣的情境。

蘇貞昌表示，政府要顧到所有的方面，如要保護環境，但電也一分一刻不能少，要如何做到最好，希望讓大家完全了解資料，會向大家報告，也希望全國同胞大家理性思考，畢竟都生活在這個國家沒有人逃得掉，相信民主成熟的台灣，所有的國人同胞一定會做最理性的判斷，大家一起做決定、一起承擔。

(中時 )