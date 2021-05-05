基隆市獲金獎肯定，由副市長林永發代表受獎。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

台灣世界新聞傳播協會委託艾普羅公司進行「22縣市有感施政大調查」，5日公布結果，基隆市獲金獎肯定，因議會開議，由副市長林永發代表受獎，並邀大家10月到基隆參加「2021城市博覽會」，見證蛻變的基隆，以國家高度看待台灣未來。

台灣世界新聞傳播協會，今日在台大醫院國際會議中心會議廳公布「22縣市有感施政大調查」結果，綜合10個面向的施政表現，在縣市長施政滿意度方面非六都部分，基隆、花蓮和屏東，三縣市首長獲頒金獎肯定。

市長林右昌表示，這項殊榮是基隆市有史以來民調最好的成績，也是市民朋友給他和市政團隊七年執政最好的鼓勵與肯定，接下來包括即將在10月舉辦的「2021城市博覽會」，以及各項重大建設，皆已進入最後倒數和衝刺階段，民調結果高興一天就好，將會全力加速完成各項市政建設工作。

林右昌說，2014年上任第一年，基隆市負債來到史上最高，雖然財政困難但不能成為施政的籍口，他以「整體規劃，重點突破」的策略，把中央部會當夥伴，爭取更多有利於基隆的條件和補助款，讓基隆一步一步蛻變，更同步進行減債行動，截至去年底，負債比率降至30.63％。

林右昌指出，這份民調最重要的是，代表這七年的城市改造運動，讓全體市民逐漸地找回城市光榮感，能夠驕傲的訴說家鄉基隆的美好，拼市政的腳步不會停歇，接下來會持續帶領市府團隊全力衝刺，市政推動「沒有最好，只有更好」，邀請全國各地民眾，10月2日到11日來基隆參觀城市博覽會，屆時絕對會讓大家眼睛一亮，看見嶄新海洋新國門。

(中時 )