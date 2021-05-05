疫情延燒，行政院長蘇貞昌昨天表示，防疫困難，若未按防疫SOP，「陳時中再神仙也做不到」；新北市長侯友宜5日表示，防疫要隨時彈性調整，嚴正面對，出了問題大家共同團結解決問題。

侯友宜說，把問題處理解決，出了問題檢討完就面對，一起把疫情堵住。

至於昨日有烤肉店表示看到記者會才知道確診者足跡曾來到店裡，有人質疑指揮中心通報速度太慢，侯友宜說，新北也是同一時間在CDC公布後，同步接到訊息，也立即通知店家，馬上派人到現場消毒，一切資訊都以CDC為主。

(中時 )