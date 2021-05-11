蘇貞昌今天上午二度找來華航、桃園縣長鄭文燦、相關部會舉行防疫會議，從各方面盤點，華航表示，清零2.0計畫雖然會衝擊一、二成，但再辛苦都要撐著國家的經濟發展，撐著台灣在世界中的重要供應鏈。

華航諾富特案持續延燒，截至10日已累計35人確診。行政院長蘇貞昌今日臨時增加行程，中午11時55分前往中央流行疫情指揮中心視察。蘇貞昌表示，國內新冠肺炎疫情有新狀況發生，該嚴謹面對新起疫情，「大家該收心了」，務必遵照指揮中心防疫要求通通做到位。

此外，蘇揆也呼籲可以打疫苗的，趕快打疫苗，打疫苗也是一個最好的防疫。蘇貞昌說，過去一年多，全世界有那麼多的航空公司倒閉、破產，還要國家拿錢出來收拾善後，但華航卻還在如此嚴峻的環境中賺錢，非常不簡單。很多的機師、機組人員也是不停地被管制，卻肩負起疫苗的輸送、物資的進出口，台灣在這段期間經濟又特別好、出口特別多，一個月就幾百億美金，這些貨物出口，不但空運占一半，華航更占空運中近一半，是非常辛苦的。

(工商 )