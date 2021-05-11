中央流行疫情指揮中心提升疫情警戒至第二級，為降低傳染風險，總統府採取五大防疫措施，6月8日前暫停開放參觀，蔡英文總統今天也已要求行政院長蘇貞昌，邀集各相關部會及單位審慎應對新一波疫情挑戰，全力部署相關防疫工作，務必守住這波疫情。

因應國內疫情警戒升級，總統府發言人張惇涵今天說明府方五大防疫措施：

一、總統府一直以來都遵照中央流行疫情指揮中心指引，嚴格實施各項防疫措施，進入總統府的員工、賓客都會嚴格落實體溫量測。

二、因應指揮中心將疫情警戒提升至第二級，為降低傳染風險，總統府一樓參觀活動將暫停開放至6月8日，原訂6月5日總統府大開放活動也暫停。後續並將視指揮中心相關指引，另行發布重新開放時間。

三、總統、副總統的座車，每日出勤前後都有進行消毒工作，而辦公區域也會定期消毒。醫療團隊皆嚴密掌握總統、副總統健康狀況，請國人朋友放心。

四、包括行政院蘇貞昌院長、指揮官陳時中，皆有向總統報告疫情狀況，從昨晚至今天上午，蔡總統與蘇院長、陳指揮官都有密切聯繫，持續掌握、更新疫情相關狀況。

蔡總統今日上午仍有國政行程，除了處理各項國政政務外，總統並請蘇院長，邀集各相關部會及單位審慎應對新一波疫情挑戰，並依照指揮中心專業指引，全力部署相關防疫工作，務必守住這波疫情，確保國人朋友的健康安全。

五、至於總統、副總統是否施打疫苗的議題，張惇涵表示，總統府早已於3月22日公開說明，總統、副總統都會遵照醫療團隊及中央流行疫情指揮中心的專業判斷，配合對整體防疫工作有正面助益的措施；一旦國產疫苗研發成功，總統及副總統願意以實際行動支持國產疫苗。

他也引用蔡英文總統的說法表示，台灣守住疫情防線一年多，在陸續施打疫苗的現在，我們更不能失守。面對這一波疫情挑戰，期盼中央地方共同合作，全體國人持續團結一心，大家同舟共濟，共同落實防疫。

(中時 )