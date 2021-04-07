火燒面積約1500平方公尺，距離中油金馬行銷中心的油槽僅約100公尺。（金門縣消防局提供）

今日上午11時08分，中油金馬行銷中心與白龍潭之間的草埔區突然冒出無名大火，縣消防局第二大隊金湖分隊據報火速趕至。（金門縣消防局提供）

中油金馬行銷中心攸關全島油品供應，每年定期進行防汙、防災演練。（李金生攝）

金門白龍潭一帶今日上午11時發生田野雜草「火燒埔」，火勢一發不可收拾，距離中油金馬行銷中心的油槽僅約100公尺，金湖消防分隊緊急派遣水庫車趕往灌救，火勢在12時許撲滅，火燒面積約1500平方公尺。

今日上午11時08分，中油金馬行銷中心與白龍潭之間的草埔區突然冒出無名大火，縣消防局第二大隊金湖分隊據報火速趕至，但因現場十分泥濘，消防車輛難以接近，且下風處緊鄰油槽，距離僅約100公尺左右，一旦遭到波及，後果不堪設想。

現場指揮官小隊長李彪龍立即請求水庫車到場支援，阻斷火勢進一步向周界蔓延，並在11時40分控制，12時06分撲滅燃燒，面積約1,500平方公尺，目前研判與掃墓焚燒雜草有關。

縣消防局第二大隊長陳參奇說明，近日因逢清明掃墓祭祖，民眾私墓焚燒金紙，稍有不慎極易造成火災，依消防法第41條可就違反田野引火燃燒等易致火災之行為，處新臺幣3000元以下罰鍰，請民眾多加留心公共安全。

(中時 )