台南市長黃偉哲（左二）鼓勵大眾吃鳳梨之餘，也要支持台南出產的優質台灣鯛。（張毓翎攝）

台南市長黃偉哲鼓勵大眾吃鳳梨之餘，也要支持台南出產的優質台灣鯛。（張毓翎攝）

國際水產養殖管理委員會ASC認證，屬養殖水產品驗證標章中「最高門檻且最新」認證基準，目前台灣通過這項認證的台灣鯛養殖戶僅7戶，且都在台南，市長黃偉哲還大讚這幾戶是「台南之光」；不過，近日受到新冠肺炎疫情影響，外銷受阻，內銷通路又有限，漁民郭豐全指出，光打廣告行銷還不夠，應與國內連鎖大賣場洽談合作，讓消費者實地接觸品質好的ASC漁產品。

台南市政府於2012年起輔導南瀛養殖生產協會，協助台灣鯛養殖業者進行ASC認證；漁民郭豐全近年透過協會輔導，陸續通過GLOBALG.A.P.、ASC等國際驗證；他坦言，有國際驗證的台灣鯛品質好，但一開始大夥找通路非常辛苦，好不容易這幾年有了固定的收購商，孰料去年遇上疫情，外銷受阻，內銷也沒有成長，造成不少的損失。

台南地區擁有ASC國際驗證的台灣鯛養殖戶數，2013年共計11戶，但到了2016年只剩下7戶，中間有4戶離開；台南市政府農業局漁業科長吳國霖表示，養殖戶有ASC的產品，後端加工廠也要具備ASC認證，產品才能外銷出去，所以不僅要協助漁民取得認證，也要讓更多加工廠願意取得認證。

吳國霖說，近年加工廠參與ASC認證的戶數漸漸遞增，現在有認證的養殖面積達65公頃，年產量約2000公噸，其中外銷占一半，另一半就要靠內銷，因此目前最重要的是讓更多消費者認識ASC認證的好，並購買這些水產品。

台南市長黃偉哲13日到學甲區ASC國際驗證台灣鯛養殖場域視察時，表示回教國家有8、9億人口，而且消費力都很強，未來如何協助台灣鯛養殖戶取得清真認證，也是市府要努力的方向。

(中時 )