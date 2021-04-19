2021年1月1日開放美國萊豬進口至今，農委會主委陳吉仲19日指出，沒有1公克的萊豬進口到台灣，相反的，在台灣重回口蹄疫非疫區後，國產豬肉加工產品可銷往日本、香港、澳門、新加坡等地，生鮮或冷凍豬肉已可穩定外銷至澳門。

立法院經濟委員會報告19日邀陳吉仲出席就「開放萊豬進口對台灣養豬產業整體影響評估」進行報告並備詢。他表示，開放萊克多巴胺的豬肉不僅對國內養豬產業影響有限，更讓國產豬肉的自給率提升至93％。

對828反萊豬公投，如果過了，陳吉仲表示，「會尊重公投的結果」。

陳吉仲提出數據指出，截至4月15日止進口豬肉約為2萬公噸，其中美豬只進口約1千公噸，「目前沒有1公克的萊克多巴胺豬肉進口」，沒有任何萊豬進口，是市場導向結果。

陳吉仲指出，國人1年食用豬肉量約90萬公噸，其中9成是國產豬，只有1成為進口豬，進口豬肉當中有6到7成是做所謂的加工，其餘2到3成才會到市場通路，如果到市場通路查看，大部分都是用台灣豬標章，加工食品部分，包裝背後都會標註原料的來源國。

也因為消費習慣有明顯區隔，陳吉仲指出，2021年1月以來截至4月15日止，毛豬產銷穩定，每日價格維持在1公斤65～80元合理區間。

開放進口莢豬的同時，陳吉仲指出，也策略性的拓銷國產豬。2021年1～3月我國豬肉及相關產品出口量為1,041公噸，較2020年同期的684噸，成長幅度達52.1％。其中，在生鮮或冷凍豬肉方面，正與新加坡、越南、馬來西亞、香港及菲律賓等洽談中。

(工商 )