喜歡音樂老闆、製作人陳子鴻近年來積極培育華語樂壇的新秀，24日舉辦了學員課程音樂會，其中有位非常吸睛的「嬌」點，小小的身影一登台就吸走大家的目光，這位小女孩是鴻海創辦人郭台銘的小女兒QQ，也有參與這次的歌唱課程，年僅六歲就主動報名音樂會，在數十人面前公開演唱全英文歌曲〈A Million Dreams〉，全程毫無怯場，陳子鴻稱讚：「年紀這麼小就有這麼宏亮跟飽滿的聲音表現，非常驚豔。」

原來是因為平常QQ來上課時，總是活潑地在他附近跑來跑去，沒想到現場一唱有這麼大的反差，老師稱讚QQ非常大將之風。音樂會現場，郭台銘、曾馨瑩夫婦及QQ的哥哥、姊姊更是全程坐在台下支持，郭董一家5口都到齊現，QQ唱歌時，郭董夫婦更是全程專注聆聽，並拿起手機記錄下來，眼神中流露出滿滿的愛，演出結束後全家一同上台合影留下紀念，畫面相當溫馨。

而QQ這次會主動報名歌唱課並表演成果，也是受到姊姊妞妞曾公開展現跳舞才藝的影響，小小年紀也想挑戰擁有一個屬於自己的舞台，對此，陳子鴻更開心表示，這又再1次得到了「想學唱歌是不分年紀」的驗證。

(中時 )