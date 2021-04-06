櫃檯買賣中心公告110年第2季符合申請上櫃認購(售)權證之標的證券。經櫃買中心審核結果，計有精華(1565)等228種上櫃證券符合申請為上櫃認購(售)權證標的證券標準。發行人可參考櫃買中心公告作為規畫發行上櫃股票認購(售)權證之依據。

根據櫃買中心公告，所有發行人可發行標的有171種，較110年第1季新增的公司有：祺驊(1593)、南光(1752)、豆府(2752)、艾訊(3088)、晶宏(3141)、新揚科(3144)、波若威(3163)、亞信(3169)、公準(3178)、台星科(3265)、加百裕(3323)、東隆興(4401)、江興鍛(4528)、亞泰(4974)、亞昕(5213)、安力-KY(5223)、中菲(5403)、佶優(5452)、中連貨(5604)、宏遠證(6015)、大展證(6020)、振曜(6143)、富旺(6219)、紘康(6457)、點序(6485)、勤崴(6516)、宏觀(6568)、全宇昕(6651)、亨泰光(6747)、達亞(6762)、九暘(8040)、大世科(8099)、精星(8183)、華研(8446)、北基(8927)；減少的公司有：大車隊(2640)、瓦城(2729)、先進光(3362)、光耀(3666)、合一(4743)、系微(6231)、統新(6426)、迅得(6438)、瑞穎(8083)。

在A級發行人可發行標的部分，新增的公司有：宏佳騰(1599)、協禧(3071)、茂訊(3213)、東碩(3272)、英濟(3294)、類比科(3438)、皇龍(3512)、世禾(3551)、光耀(3666)、新晶(3713)、金洲(4417)、桓達(4549)、勤凱(4760)、協益(5356)、福邦證(6026)、上奇(6123)、晉泰(6221)、系微(6231)、旺玖(6233)、九齊(6494)、應廣(6716)、意德士(7556)、安國(8054)、生展(8279)、實威(8416)、匯鑽科(8431)、愛地雅(8933)；減少的公司有：南光(1752)、新揚科(3144)、波若威(3163)、台星科(3265)、加百裕(3323)、東隆興(4401)、江興鍛(4528)、亞泰(4974)、安力-KY(5223)、宏遠證(6015)、振曜(6143)、艾華(6204)、富旺(6219)、宏觀(6568)、北基(8927)。

(時報資訊)