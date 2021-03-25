針對美國家安全委員會日前發佈《臨時國家安全戰略綱要》稱，中國是唯一具備經濟和軍事等實力挑戰現行國際體系的國家，美國防部將中國列爲「首要挑戰」；及美國國防部長奧斯汀訪問日韓時也表示，將對中國或任何想與美國較量者做出可信威懾。

大陸國防部新聞局副局長、新聞發言人任國強今在例行記者會就此表示，美方有關言論充滿冷戰思維，美方這種製造敵人、渲染威脅的套路，其實就是爲了繼續稱霸爭霸找藉口，反映了美方頑固的霸權心態、奉行的叢林法則及危險的對華誤判，既不符合事實，也不符合中美兩國及世界的共同利益，中方對此堅決反對。

任國強說，中國無意挑戰誰，但誰的挑戰也不怕；中國不想威脅誰，但誰的威脅也沒用。中國有發展壯大的權利，有自主選擇道路的自由，也有防禦自衛的能力，更有維護自身正當權益的要求。任何人任何勢力都不能阻擋中國人民實現更加美好生活的前進步伐！中國軍隊維護主權、安全、發展利益的決心堅定不移，能力始終都在！

任國強表示，中國堅持走和平發展道路，奉行防禦性國防政策，始終堅持以自身的發展壯大推動世界和平力量的發展壯大。中國軍隊積極發展同各國的軍事關係，參與全球安全治理，持續提供國際維和、遠海護航、國際抗疫物資等公共安全産品，爲捍衛國家利益、維護世界和平、服務構建人類命運共同體不斷作出新貢獻。

任國強強調，歷史證明，霸權主義早該被丟進垃圾堆；事實也表明，中美合則兩利、鬥則俱傷，合作是雙方唯一正確選擇。我們希望美方能夠認清形勢，理性看待中國和中國軍隊發展，正確處理中美兩國兩軍關係，與中方相向而行，加強對話溝通，拓展互利合作，妥善管控分歧，推動中美兩軍關係健康穩定向前發展。

(旺報 )