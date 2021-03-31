美國於去年通過規定，國內電訊商必須移除華為、中興等陸企設備，但卻還能用私人資金自購陸企相關設備，美國聯邦通訊委員會（FCC）委員卡爾（Brendan Carr）指出，不涉聯邦資金，但仍能以私有資金自購華為、中興設備，呼籲應修正該漏洞，禁止使用上述企業設備。

美國去年勒令電訊網路運營商禁止涉聯邦資金，購入華為、中興等陸企設備，同時調撥83億美元協助運營商更換設備，不過，運營商仍可以使用私人資金，購入上述企業的設備。

根據《路透社》報導，FCC委員卡爾呼籲，應該立即修正漏洞，沒有道理不涉及聯邦資金，就能購入完全相同的設備再裝入美國的通訊網路中；該委員還表示，FCC應採取相關措施，更新設備授權的條例。

FCC發言人回應，他們一直以來主張設備授權流程的改革，確保網路設備的安全，並很高興想法越來越受支持。

FCC在3月中點名華為、中興通訊、海康威視、海能達，以及大華等5家陸企對美國國家安全構成威脅。

(中時新聞網)