0928：38.5 列車駛出仁和隧道南口，時速為126公里。（運安會提供）

太魯閣號撞擊瞬間曝光！司機最後4秒「急啟最大煞車」 列車傾斜直撞隧道

運安會下午召開記者會，公布太魯閣號花蓮事故的初步蒐證資料。綜合列車駕駛座行車記錄器與TCMS參數，從司機員視角還原了事故發生經過，列車當天看到滑落軌道上的工程車啟動緊急煞車不及，以時速120.5公里的高速與工程車對撞，然後出軌失控傾斜，撞上清水隧道北口的牆面，造成重大傷亡。

運安會在下午的記者會中，除了公布太魯閣號事故的關鍵行車記錄影像，並以影片截圖比照TCMS（列車控制與管理系统），以司機員的視角，提出4個關鍵時刻的行車數據。運安會主委楊宏智說明，該路段太魯閣號最高行車速度為時速130公里，當天列車駛出和仁隧道南口的時間為0928：38.5時速為126公里，符合行車規範。

0928：43.6 緊急制軔（煞車）出現，減速至125.4公里。（運安會提供）

0928：45.5 列車撞擊工程車，時速120.5公里。（運安會提供）

從行車記錄影片截圖中可見，司機員一出隧道就已經看見工程車滑落在主線軌道上，ATP紀錄顯示0928：43.6 起列車就是手動全煞車狀態，啟動緊急制軔（煞車），速度為時速125.4公里並持續減速，0928：45.5 列車以時速120.5公里高速撞擊工程車。0928：46.6列車第8車出軌駕駛座向左傾斜，以時速114.8公里撞擊清水隧道北口牆面，行車記錄器於0928：47出現黑畫面停格。

0928：46.6 列車撞擊清水隧道北口東側牆面，時速114.8公里，鏡頭已經明顯傾斜。（運安會提供）

楊宏智指出，列車撞擊工程車後，往前行駛40米後撞上隧道牆面，雖然行車記錄器停止動作，但車廂仍持續往前行駛長達320米，總距離達360米長。以下為運安會公布之4大關鍵時間點，列車動態與速度。

（1）0928：38.5 列車駛出仁和隧道南口，時速為126公里。

（2）0928：43.6 緊急制軔（煞車）出現，減速至125.4公里。

（3）0928：45.5 列車撞擊工程車，時速120.5公里。

（4）0928：46.6 列車撞擊清水隧道北口東側牆面，時速114.8公里。

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(中時新聞網)