運安會下午召開記者會，公布太魯閣號花蓮事故的初步蒐證資料。綜合列車駕駛座行車記錄器與TCMS參數，從司機員視角還原了事故發生經過，列車當天看到滑落軌道上的工程車啟動緊急煞車不及，以時速120.5公里的高速與工程車對撞，然後出軌失控傾斜，撞上清水隧道北口的牆面，造成重大傷亡。
運安會在下午的記者會中，除了公布太魯閣號事故的關鍵行車記錄影像，並以影片截圖比照TCMS（列車控制與管理系统），以司機員的視角，提出4個關鍵時刻的行車數據。運安會主委楊宏智說明，該路段太魯閣號最高行車速度為時速130公里，當天列車駛出和仁隧道南口的時間為0928：38.5時速為126公里，符合行車規範。
從行車記錄影片截圖中可見，司機員一出隧道就已經看見工程車滑落在主線軌道上，ATP紀錄顯示0928：43.6 起列車就是手動全煞車狀態，啟動緊急制軔（煞車），速度為時速125.4公里並持續減速，0928：45.5 列車以時速120.5公里高速撞擊工程車。0928：46.6列車第8車出軌駕駛座向左傾斜，以時速114.8公里撞擊清水隧道北口牆面，行車記錄器於0928：47出現黑畫面停格。
楊宏智指出，列車撞擊工程車後，往前行駛40米後撞上隧道牆面，雖然行車記錄器停止動作，但車廂仍持續往前行駛長達320米，總距離達360米長。以下為運安會公布之4大關鍵時間點，列車動態與速度。
（1）0928：38.5 列車駛出仁和隧道南口，時速為126公里。
（2）0928：43.6 緊急制軔（煞車）出現，減速至125.4公里。
（3）0928：45.5 列車撞擊工程車，時速120.5公里。
（4）0928：46.6 列車撞擊清水隧道北口東側牆面，時速114.8公里。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。