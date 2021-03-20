在美國拜登政府首次美中高層對話事前隔空交火、事後不歡而散之時，日本《產經新聞》20日報導，共軍的3艘軍艦18日曾出現於日本附近海域，其中更包括排水量高達1.2萬噸、2020年才服役的055級驅逐艦「南昌號」（101）。

日本防衛省統合幕僚監部（類似美國參謀首長聯席會議）發布聲明稿表示，海上自衛隊第4航空群的P-1海上巡邏機、佐世保警備隊的「天草號」多功能支援艦（AMS-4303），以及第3飛彈快艇隊的「白鷹號」飛彈快艇（PG-829），18日上午11時（台灣時間上午10時）於對馬市西南方約250公里，目視確認到中國大陸「南昌號」、052D級驅逐艦「成都號」（120），以及054A級護衛艦「大慶號」（576）。

自衛隊表示，這3艘共軍作戰艦之後繼續往東北方向前進，進入對馬海峽，向日本海航行，並無意進入日本領海，也未對海上自衛隊艦艇和航空機採取危險舉動。《產經新聞》指出，這是海上自衛隊首次發現噸位破萬、戰力被劃分為巡洋艦等級的055級驅逐艦在日本近海活動。

美國與中國大陸在拜登上任後的首場外交與國安高層會晤，18日（台灣時間19日）才在阿拉斯加州安克拉治市展開，雙方罕見地公開進行激烈言詞交鋒，最後更在沒有發表聯合聲明下「不歡而散」。由於雙方會前便多次「隔空交火」，而共軍船艦被發現的時間點剛好在美中會談開幕之前，因此外界認為，北京可能藉由此舉動，作為對美國「來者不善」的下馬威。

(中時新聞網)