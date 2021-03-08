外電引述知情人士稱，需錢孔急的大陸涼茶生產商加多寶集團，計畫最快將在2021年於香港上市。知情人士還透露，加多寶集團希望在香港IPO前一輪融資中，籌集至少3億美元資金，現正就融資與顧問合作，已接觸了數名潛在投資者。

北京商報報導，早在2018年，加多寶明確表示上市計劃，並提出「三年內實現上市」的目標。2020年11月，加多寶再度宣布加速進入資本市場，上市工作正有序推進。

在解決與中糧包裝以及王老吉之間部分糾紛後，加多寶開始推動上市計劃，但隨著涼茶市場逐漸進入平緩期，而加多寶自身又面臨拖欠工資、成本高企等多重憂患，上市或許成為需錢孔急的加多寶解決危機的關鍵。

報導引述食品產業分析師朱丹蓬分析，加多寶在和王老吉經歷漫長的糾紛後，大陸整體的涼茶行業進入了平緩期。以目前加多寶整體的業績、銷售管道、團隊以及整體的盈利能力等方面來看，能否實現上市還是未知數，認為加多寶應該做的是「養傷」。

(工商 )