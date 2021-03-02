41歲女星吳怡霈從新聞主播轉行當藝人，在主持、戲劇等都有亮眼的表現。隨著自媒體盛行，她經營Podcast節目《一日霈送員》，最新一集聊到日本特有的文化「人體壽司」，篩選條件相當嚴格，不過正式錄取後，每個月可拿到約新台幣40萬的薪水。

吳怡霈找涵涵、日籍男性友人Kuwa先生共同主持節目《一日霈送員》，2天前播出最新一集，三人從喜愛的壽司種類聊到日本特別的飲食文化「人體壽司」，吳怡霈表示古代時只要打勝仗，將軍們就會派出漂亮的藝伎，請她們脫下全部衣物當裝壽司的盤子，有振奮士氣的功用。

但是，不是每個女性都有資格當女體藝伎，篩選跟受訓都非常嚴格，Kuwa先生指出，首要條件是不能發生過性行為，因為傳統觀念認為處女比較乾淨；再來胸部絕對不能太大，最好是貧乳，否則躺下來會外擴，乳頭也要小巧；由於生魚片等生鮮食材會放在女體藝伎身上，為了降低腐敗速度，體溫一定要相對低，而且要長得漂亮，這些條件都過關後，還要接受嚴苛的受訓，訓練期間一律只能吃素，日本人認為這樣才會散發體香，吃肉則會飄異味，並規定每個藝伎要吃一種特殊藥草改善體味。

等到真正上工前，每位藝伎都會全身除毛、去角質，確保肌膚的乾淨、滑順度，接著塗抹濃厚的全妝，用盛開的花朵或葉子遮住重要部位，再光溜溜的躺在饕客面前。吳怡霈指出，曾聽說有奧客故意把食物掉在藝伎的下體，再用餐具去戳、觸碰私密部位逞獸慾，她不禁大呼：「沒辦法把它當藝術看，有點太糟蹋女性了！」不過Kuwa先生補充，除了女體藝伎，也有男體壽司；至於薪資，Kuwa先生表示大約在新台幣40萬左右，吳怡霈聽完則表示，自己仍不會選擇這份工作，但會抱持尊重心態看待。

(中時新聞網)