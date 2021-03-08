全日本空輸（All Nippon Airways）執飛的疫苗專機，今天上午載運可施打約99萬劑的輝瑞疫苗降落日本成田機場，這是日本政府採購到貨的第4批輝瑞疫苗，也是單次載運最大量。

機上裝運的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，是由美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國生技公司BioNTech聯手研發，是日本政府首度批准的疫苗。

日本放送協會（NHK）報導，日本採購的首批疫苗2 月12日到貨，這次負責載運輝瑞疫苗的第4架次專機，從輝瑞位於比利時的疫苗生產工廠起飛後，今天上午9時40分過後抵達成田機場。

日本政府表示，這次運抵的疫苗數量接近上次運抵數量2倍，也是截至目前運抵數量最多的一次，總數約99萬劑。

日本至今已到貨約236萬劑疫苗，可供約118萬人施打，下週後預計也將依序到貨。

富士新聞網報導，今天到貨的疫苗數量共16萬5750 瓶，分裝在850個箱子內，由於每瓶可施打6次，所以總數為99萬4500劑。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1100308

(中央社)