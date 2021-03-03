42歲男星趙駿亞2010年因演出《新兵日記》，被封為「最帥班長」，然而最近卻接連遭兩名舊愛爆料會施暴，目前趙駿亞本人尚未回應，經紀公司也撇清責任，「我們公司剛剛也是透過媒體才知道，所以就公司立場而言，無從回應。」然而有網友發現，趙駿亞過去在臉書上的回覆就常出言不遜。

據《鏡週刊》報導，趙駿亞曾被提告家暴等4項罪名，最後非法監禁、家暴、恐嚇3罪成立，被判16個月有期徒刑，然而在提出證據前，趙駿亞一概不承認施暴，20日還曾發文謝謝外界關心，「我還好，挺得住，沒有的事就沒有，交給法律，相信司法。」

當時在貼文底下，有網友挖出過去他推警的畫面反問，「你不尊重執法人員，怎麼還有臉說相信司法？」對此趙駿亞回嗆，「你是在場嗎？我大概看了你的臉，我比較有臉。」而有人酸他「好一個相信司法」，他也不甘示弱回應，「我也是很意外，謝謝關心。」

趙駿亞不爽回嗆網友。(圖/翻攝自趙駿亞臉書)

事實上，今年1月趙駿亞才被王姓前女友爆料，當時她遭男方摔傷，說好賠償60萬，但只拿到30萬，最近要開刀希望對方能負擔20萬費用卻遭拒絕，當時趙駿亞立刻發表聲明撇清，然而日前另一名徐姓前女友又再爆美國黑歷史，指出她被趙駿亞打到受傷，可以說是一波未平一波又起。

(中時新聞網)