國民黨將於7月改選黨主席，台北市議員秦慧珠昨天分析目前檯面上潛在的候選人，認為沒有「最好」，只有「還好」，還說江啟臣黨主席任內表現平平，對此，江啟臣今天受訪三度表示「尊重大家意見」，要大家把焦點放在國民黨作為最大在野黨，要做出什麼樣的事情讓人民有感。

國民黨主席7月改選，現任主席江啟臣、中廣董事長趙少康、孫文學校總校長張亞中、前主計長韋伯韜均表態有意角逐，前台北縣長周錫瑋、智庫副董事長連勝文、前黨主席朱立倫也都躍躍欲試，展開公益之旅的前高雄市長韓國瑜的動向引關注。

台北市議員秦慧珠昨天分析，指國民黨主席候選人，沒有「最好」，只有「還好」，除了新北市長侯友宜，其他人在民調上都輸給民進黨潛在候選人。對此，江啟臣上午赴中選會遞交「反萊豬」、「公投綁大選」雙公投各52多萬份連署書後表示，「尊重大家的意見」。

江啟臣強調，今天最重要的焦點是，國民黨做出讓人民覺得對的事情，站在民意這一邊，如同今天赴中選會遞交雙公投連署書，應把焦點放在國民黨作為最大在野黨，要做出讓人民有感受的事情。

媒體追問，自認為是最好人選嗎？江啟臣重申，「尊重大家的意見」，人選的問題，最後都是由黨員做決定，這跟一般選舉一樣，目前對他來講最重要的事情，就是把主席該做的事情做好。

媒體再問，秦慧珠認為你任內表現平平，江啟臣笑談，「我還是一樣尊重大家的意見」，還說這樣的問題可能要在問好幾個月。至於民進黨內部民調顯示，朱立倫的支持度高於江啟臣，江說，民調也是看看就好，接下來5個月，每天可能都會有民調。

(中時 )