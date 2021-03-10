國際體壇人氣夫妻檔福原愛和江宏傑近期傳出婚變消息，福原愛更在農曆年前獨自回日本，日前又被拍到和異性出遊開房過夜，被冠上「偷吃」罪名，兩人甜蜜婚姻秒變調；先前傳出福原愛近日會返台，和江宏傑討論，解決這段婚姻遇到的問題，但日媒發現福原愛疑似留日避風頭，已將機票時間延後，何時返台成未知數。

據日媒《Sponichi》報導指出，福原愛本來在近期會回台灣處理近期發生的事務，但隨著新聞衍生出的各種負面評論，讓她決定先暫緩回台計畫，因為福原愛現在回台就像「飛蛾撲火」，解決不了問題外結果可能還更慘。

不過，日媒推估福原愛只是留在日本避風頭，因為行動不方便的媽媽千代和兩個兒子都在台灣，而且4月初是小兒子生日，福原愛可能在4月左右就會返台；但《Sponichi》詢問福原愛經紀公司後，得到的回應是，「目前仍未確定返台時間」。

日本「國民女兒」桌球甜心福原愛和台灣帥氣桌球王子江宏傑結婚4年多，育有1子1女，一家幸福和樂的形象深植人心，近期屢傳婚變，連日遭日媒爆料兩人婚姻岌岌可危，男方長期言語暴力，女方還被拍到和異性同遊開房間過夜，恩愛形象徹底崩壞，令社會大眾詫異。

(中時新聞網)