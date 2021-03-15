台灣桌球好手江宏傑2016年迎娶日本桌球天后福原愛，婚後生下一對子女，常常在社群網站放閃，卻在3月初風雲變色，福原愛被日媒拍到同遊高帥男的照片，甜蜜夫妻形象徹底瓦解。昨（14日）為白色情人節，江宏傑透過社群網站發文，照片卻找不到福原愛，婚姻狀況令外界擔憂。

不少民眾或是明星都會在情人節當天PO與另一半的合照放閃，身陷婚變的江宏傑，也在白色情人節當晚PO出新文章，只不過是跟工作有關的內容，「全明星運動會紅藍兩隊，第一戰盡全力拿下每一場勝利，加油！！」江宏傑提醒各位網友節目播出時間，隻字不提老婆福原愛，照片也都是《全明星運動會》的夥伴們；至於福原愛的社群平台則持續靜悄悄，並未針對情人節有所表示，夫妻倆的感情動態備受關注。

這對台日桌球CP爆發婚變後，儘管福原愛2度發出聲明致歉，並在專訪中強調與男性友人同宿不同房、絕無婚內出軌，江宏傑也力挺妻子，發聲明隔空告白對福原愛的感情不曾改變，但是日本民眾多半不接受公眾人物沾上婚內出軌等醜聞，大大影響福原愛的事業，不只311大地震活動的影片「被消失」，東京奧運桌球解說員的工作恐怕也會遭電視台撤換；反觀江宏傑雖然被日媒指控對福原愛言語霸凌，事業不但不受影響，節目《全明星運動會》收視還開出紅盤，許多網友都表示不會因為負面新聞而不想看江宏傑，甚至願意到他的社群平台加油打氣。

(中時新聞網)