福原愛、江宏傑驚爆4年婚變，女方被拍和高帥男去橫濱約會，驚爆不倫戀，雖然否認到底，加上江宏傑也力挺「對小愛的愛都沒變」，但形象已遭重創跌到谷底，也讓婚變疑雲鬧得沸沸揚揚，沒想到福原愛母親今早被直擊現身松山機場，疑似是要返回日本，江宏傑更是帶著一雙兒女低調送機。

根據《自由時報》報導，福原愛自從返回日本至今已經79天，被她獨自留在江家生活的母親，今（20日）被直擊現身松山機場，跟在身旁的還有女婿江宏傑及外孫和外孫女，並從旁協助她辦理登機手續，離情依依的模樣讓人不捨，不過有記者上前詢問福原愛母親：「小愛除了離婚別無選擇？」她則用手指比出「叉」，不想對女兒婚變一事多做說明。

福原愛母親返回日本前與孫女不捨擁抱。（圖／盧禕祺攝）

福原愛被日媒拍到和男子在橫濱出遊，更在飯店過夜還疑似住同一間房，因此傳出不倫戀，傳出江宏傑希望她回台灣說清楚，卻被果斷拒絕之外，更揚言「不願意回台灣」，希望協議離婚，導致被獨自留在台灣的母親，在江家處於一個尷尬位置，爆出不倫戀後，或許讓福原愛承受太多社會輿論壓力，因此終於下定決心把母親接回日本照顧，這個舉動除了象徵福原愛和江宏傑夫妻關係恐怕回不去之外，似乎讓福原愛更能無後顧之憂做出下一步動作。

江宏傑低調送機仍被大批媒體包圍。（圖／盧禕祺攝）

日本媒體人廣橋賢藏近日也在節目鬆口福原愛近況，他表示原本日本媒體、電視節目都非常熱衷討論福原愛婚變事件，但從這周開始討論熱度漸減，甚至沒新聞了，推測是福原愛經紀公司私下動用在演藝圈所有關係，拜託媒體不要再討論這些事了。

(中時新聞網)