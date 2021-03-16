女主角曾之喬在眾神卡司中是唯一的人類「謝天娣」。（三鳳製作提供）

鄭元暢飾演的因果矯正司的司長「風之神」，是劇中位階最高的神。（三鳳製作提供）

三鳳製作、愛奇藝新戲《無神之地不下雨》由曾之喬、傅孟柏、顏毓麟主演，鄭元暢、柯佳嬿客串演出，全劇拍攝113天於日前殺青，16日宣佈於今年下半年播出。金鐘視后柯佳嬿繼《想見你》後再度和三鳳合作，也是繼《必娶女人》後二度和曾之喬合作，她日前出席殺青宴，認為《神》劇情特別又燒腦，讓她體會「當神太辛苦了，當個平凡人是幸福的」，還開玩笑：「前陣子密集拍戲真的很累，想坐個月子，如果可以的話，想去月子中心住兩個月。」

《神》取材阿美族泛靈神話，打造出台灣首部末日愛情影集。故事描述因環境問題，眾神不願再祝福這片土地，最後一場雨後眾神紛紛離開人間。「雨之神」傅孟柏與唯一人類「謝天娣」曾之喬上演「人神戀」，「風之神」鄭元暢、「雲之神」柯佳嬿行事神秘，也是劇中關鍵角色，「智慧之神」顏毓麟則化身哲學系教授潛伏在人間。五位主角被劇組暱稱「四神薏仁湯」（四位神、一名人類）。

鄭元暢睽違6年演台劇，再次與三鳳製作合作，迫不及待想看成品。殺青後他與「雲之神」柯佳嬿告白，「因為雲是我們這部戲的土味情話大師，她的台詞裡常常有『我已經走進你心裡』之類令人害羞想笑的土味情話，所以我決定在這裡回敬她一下，想跟她說，『既然妳已經走進我心裡就別想要出去了』。」傅孟柏劇中深情守護曾之喬，雖本身對愛情沒太多夢幻泡泡，但仍認為被守護是很幸福的。顏毓麟則感謝自己的角色在灰暗的期間帶來快樂。

殺青宴上，柯佳嬿原想扮媽祖、虎爺，不過擔心對神明不敬，最後決定扮成電影《康斯坦汀：驅魔神探》裡的大天使加百列，她特別請髮型師準備金色假髮，還戴天使翅膀，幽默說：「希望戴上翅膀後能一次霸佔三個座位，左右兩旁沒人跟我搶菜。」鄭元暢為還原「地獄廚神高登」，提早1個半月斥資「天文數字」請電影特效團隊開臉模、訂假髮，當天提早4小時裝扮，也呼應他Youtube頻道「不專業廚房」。

女主角曾之喬以性感中空裝扮「愛神」崔苔菁；男主角傅孟柏模仿《聖歌傳》裡的耶穌角色，席間即興表演popping舞蹈嗨翻眾人；顏毓麟穿上古裝扮「財神爺」，喊話：「希望大家可以趕快財富自由！」殺青宴現場宛如小型變裝嘉年華會。

《無神之地不下雨》由導演洪子鵬、編劇簡奇峯、製作人麻怡婷聯手打造。麻怡婷表示，疫情期間推出該劇格外有意義，希望大家多愛護環境，並可以帶給大家溫暖、治癒的力量。愛奇藝高級副總裁楊鳴也表示：「此次很開心與三鳯製作開啟合作，愛奇藝取得《無神之地不下雨》全球新媒體獨家播映權。一直以來，我與愛奇藝對台灣影視的華語劇發展，有一定程度的執著與投入，期望為台灣的電視劇出一份力量、將好的原創作品推向國際，讓全球喜愛華語劇的觀眾，都能欣賞到多元化的題材、品質精良的原創作品。」

《無神之地不下雨》傅孟柏飾演男主角「雨之神」。（三鳳製作提供）

顏毓麟飾演隱身在學校擔任哲學系教授的「智慧之神」。（三鳳製作提供）

《無神之地不下雨》顏毓麟（左起）、傅孟柏、曾之喬、柯佳嬿、鄭元暢裝扮成各種「神」出席殺青宴。（三鳳製作提供）

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