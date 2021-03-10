綠委王定宇與黨內美女發言人顏若芳爆出緋聞，雙方澄清是「房東房客」的關係，但仍引起各界討論。對此，一名男網友更藉機在PTT上分享「男生外遇的三大關鍵守則」，顏值不是重點，配合度高不高才最重要，讓網友們看了狂讚，不愧是老司機，分析的太到位了。

一名網友在PTT上發文表示，男人找打砲的對象，跟外表的美醜沒有絕對關係，只要長得順眼、吃得下即可。接著並分析出，就算正宮很漂亮，男人仍然會外遇的原因。首先是「願不願意發生性行為」，找炮友絕不是找正妹來觀賞而已，而是要發生關係的，因此如果不給碰，那長的再漂亮都沒屁用。

該網友接著說，再來就是「配不配合」，有些女生的條件限制很多，像是不幫男生口交、只顧著自己舒服而已，不然就是性冷感。不過，也有些女生是什麼都配合，三不五時還會玩一下角色扮演，「遇到這種女人，還在乎老婆比她還正嗎？」

該網友指出「黏不黏牙」也是重點之一，有些女生的道德感比較重，一旦知道對方已經有女朋友、老婆，就會開始攤牌要求選邊站，但也有人是絲毫不在乎這點的，只要你有空陪伴她，她就開心了。因此原PO貼出三大外遇守則後，認為女生長的正不正根本就不是重點。

許多網友看完立刻稱原PO是老司機，甚至有不少人開玩笑說，這麼了解男人找炮友的內心，是念過炮友系或是外遇系嗎？「不愧是老司機」、「完全到位，偷吃劈腿就是這個概念」、「太中肯了」、「可不可以不要這麼專業啦！」

不少網友也覺得原PO講得很中肯，指出偷吃劈腿的時候，對象的外貌是外遇中最不重要的一環，對象的配合度高不高才是重點。「中肯推！不能理解的除了女生，大概就是處男了吧」、「這才是真實面，可以X比漂亮更重要」。

(中時新聞網)