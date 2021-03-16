出身豪門的富家千金若想嫁，也許「砸重金」招婿，不難吸引想少奮鬥幾10年的男子上門，大陸就有一名富豪的女兒，26歲還沒嫁想找對象，父母就開出一個讓人動心的「招婿」條件，消息傳出，引起網友熱烈討論，但有人看完條件內容後驚呼：「千萬不能娶啊！這哪是招婿，根本就是在請看護嘛。」

據《China press》報導，一名富豪因為26歲的次女仍未找到結婚對象，於是想出「招婿」辦法，印製了寫著「招上門女婿」傳單後，就拿著在住處地區四處張貼，希望能順利幫女兒找到一個好老公。這個招婿傳單上面寫著：「嫁妝包括每月給2萬人民幣（約新台幣9萬元）生活費，還會附贈2間套房與一輛英國『RANGE ROVER』豪華休旅車」。

女子的父母還附上聯絡方式表示，如果有意願聯繫，會預先支付1萬人民幣（約新台幣4萬3千多元）車馬費，並強調「非誠勿擾」這個條件雖然稱不上大富大富，但娶了每月就可拿到一筆可觀的生活費，又不用煩惱買房買車的問題，果然吸引不少男子躍躍欲試。

可是，招婿條件中提及「女兒不會說話，女婿得照顧女兒與兩老」，這句話引起網友熱烈討論，紛紛留言：「女兒不會說話，還要照顧岳父母，娶了之後哪是女婿，根本就是看護，千萬不能娶啊！」可是因為條件太吸引人，也有不少人打趣說：「為了少奮鬥幾10年，這個我可以忍」。

(中時新聞網)