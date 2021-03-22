立法院教文會今初審通過《國家重點領域產學合作人才培育創新條例》草案，大學與企業合作成立「研究學院」，企業至少要投入超過一半資金，同時要將研發成果收入的10％回饋給學校。此外，教文會也通過附帶決議，不讓陸資企業有機會參與設置「研究學院」。

這個創新條例將引導大學成立「研究學院」，著重在半導體、人工智慧（AI）、循環經濟、新農業、智慧機械及金融等領域。此條例共有53個條文，教文會昨以飆車的速度，僅以一天7個多小時就完成審查。

教育部長潘文忠表示，學校和企業共同合作提出設置「研究學院」的企畫，要經過校務會議通過後才能執行。大學設置研究學院，企業投入的資金要超過一半，其他則由國發基金支應，因此不會稀釋學校資源。

潘文忠說，大學可以8年至12年方式設立研究學院，以1校1院（下設約2至3個研究所）為原則，規模約僅240名碩博士生；而1個研究學院規畫編制內教師約15名，編制外教師是以延攬業界人士為主，並可合聘校內其他學院教師。

行政院提出的創新條例版本，原本只要求研究學院的研發成果收入，要回饋5％給學校，用於改善師資、充實設備及其他校務發展支出。不過教文會在經過討論後，決定提高到10％。

對於陸資企業可能參與設置研究學院，民進黨立委吳思瑤表示，台灣一直在防杜高階技術外流，一定要全力避免研究學院遭大陸資金滲透，因此連小門、小窗都不能開。

立法院教文會最後做成附帶決議，國立大學申請設立研究學院，合作企業不得為陸資企業，且其合作企業資金，必須符合兩岸人民關係條例的規定，審議會也會進行嚴格審查。

教育部表示，陸資公司不能直接參與設置研究學院；若是陸資轉投資台灣公司（依規定陸資至多占3成股份），這家台灣公司參與研究學院的設置，審議會將對個案嚴格審查，以避免台灣高科技研究成果外流。

(中時 )