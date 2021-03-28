為減少垃圾量、提升資源回收量能，台中市環保局2016年開始，結合各區里設立「希望資源回收站」，至今全市已有158站、平均每4里就有1站，環保局統計，截至去年底，希望資收站共回收5171公噸物品，並有超過1萬2000人開立希望存摺，盼透過持續推廣，讓環保意識扎根到每個角落。

位於南區的福平里早在15年前就開始投入資源回收工作，里長張啟龍說，配合環保局政策，里內於2016年成立希望資收站，目前共有約45名志工利用閒暇時間維護社區環境，而收來的資源回收物經變賣後，經費用於學生獎學金、冬令救濟金或其他社會救濟金額。

有別於一般人對資源回收站髒亂的印象，烏日區烏日里希望資收站宛如一處彩繪天地，里長廖福說，里內善用回收物、改造成為各種裝置藝術品，連書局的廢棄大型看板經過志工巧手，都能變身為具特色的打卡背板，將資收站妝點得宛如一處具文創風格的打卡景點。

秉持「回收一點、希望無限」原則，台中市環保局指出，透過在各區里設置資收站，鼓勵民眾就近將鐵鋁罐、寶特瓶、廢乾電池或廢電腦等回收物就近拿到資收站回收，民眾還可開設希望存摺，透過回收累計點數的方式，用希望存摺兌換洗衣精、洗碗精等實用物品。

環保局強調，鼓勵大家做回收，除民眾利用希望存摺能兌換物品，里辦資收站也能變賣回收物、將所得挪作公益使用，藉此回饋社區、造福弱勢族群。全市158處資收站營運至今，總計已有23萬人次參與，達到資源分類、循環再利用目標，也透過民眾自主作回收的方式，減輕清潔隊員負擔。

(中時 )