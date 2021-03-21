國內1間知名保全公司員工驚爆假藉維修警報器名義，竟偷走某綠能科技公司董事長3只要價162萬6500元的名錶；該員工當晚偷到手後，即用手機搜尋行情、欲上網變賣，事後遭對方發現遺失後控告；他在法庭上質疑當晚手錶早已不在，且本身也有收藏習慣，搜尋紀錄屬巧合，但遭法官以種種證據打臉，最終遭判刑10月定讞。

判決書指出，男子擔任保全系統工程師，在2019年4月30日晚上9點多到一名客戶辦公室維修警報感應扣，他當下發現該客戶辦公桌座位底下保險櫃中有3只價值達162萬6500元的AP皇家橡樹錶，竟順手偷走後，甚至在當晚用手機搜尋手錶行情，欲在網路拍賣變現；隔天該客戶發現手錶不見報警提告。

不過男子在法庭上否認犯行，其辯護人表示當天3只名錶是否在抽屜內尚有疑問，且該客戶平時都有上鎖習慣，而警方並未發現鎖孔有遭破壞痕跡；此外男子與客戶都有在蒐集名錶，當晚手機搜尋紀錄應屬巧合，且現場保險櫃裡並未出現男子指紋。

不過法院發現，男子在當晚用手機搜尋「AP皇家橡樹」、「露天拍賣」等關鍵字，款式與客戶遺失的錶同款式，但隨後又刪除紀錄；且當晚他向管制中心稱辦公室的門鎖無法開，但他受過員工訓練領有密碼，已進出過2次辦公室，法官認為此舉是故意隱匿犯行，因次不信其說法，一審依竊盜罪判10月刑期，二審法院近日駁回上訴，全案確定。

據蘋果新聞網報導，該保全公司回應，該員工2019年接受偵訊時已遭停職處分，判決確定後已離職，公司若有相關賠償責任，會依法負責。

(中時新聞網)