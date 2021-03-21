愛沙尼亞知名海洋科學家庫茲（Tarmo Kouts）昨天因間諜罪被判刑3年，這是愛沙尼亞1991年脫離蘇聯統治再度獨立之後，首度發生與中國有關的間諜案。

愛沙尼亞公共廣播公司（ERR）報導，57歲的塔林科技大學（Tallinn University of Technology）研究員庫茲因為涉及洩密給中國，去年9月被捕。

庫茲從2006年到2014年曾為愛沙尼亞國防部的科學委員會成員，從2006年至2012年間還曾代表愛沙尼亞參加北大西洋公約組織（NATO）海洋研究與實驗中心的科學委員會。

報導說，庫茲與另一名尚未接受審判的間諜2018年在中國境內被中國中央軍事委員會聯合參謀部情報局吸收，2019年1月開始間諜活動，檢方未公布庫茲提供給中方哪些情報。

愛沙尼亞以往的間諜案都與俄羅斯有關，俄羅斯一直被視為愛沙尼亞國家安全的唯一威脅，此案是1991年以來首度發生與中國相關的間諜案，讓愛沙尼亞對中國提高警覺。

愛沙尼亞面積約4萬5000平方公里，人口約130萬，北面隔海與芬蘭相望，東鄰俄羅斯，南鄰拉脫維亞。

庫茲未擔任政府要職，也非國防軍成員，他單純的科學家身分卻被中國情報單位吸收為間諜，也引起愛沙尼亞當局注意。

愛沙尼亞對外情報局（Estonian Foreign Intelligence Service）在今年2月發表的年度報告中表示，根據中國的外交理論，建構人類命運共同體，最終將會走向一個由北京統領的無聲世界，並舉台灣、香港、西藏、維吾爾族的自由問題為例。而中國成為世界科技霸主的野心，將對許多國家造成安全威脅。（編輯：郭中翰）1100321

(中央社)