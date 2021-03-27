香港香港東方海外（國際）有限公司26日宣布2020年度錄得營運業務溢利（稅後獲利）9.03億美元，2019年溢利為1.95億美元。2020年度股東應佔溢利為9.03億美元，2019年因為有出售美國長堤貨櫃碼頭的收益11.54億美元，總獲利為13.49億美元。該集團還宣布訂立今年至2023年派息率40％，且每年派息不低於4億美元（約31.2億港元）的派息政策。

東方海外昨日公布業績並宣派末期息每股3.92港元，2019年同期為0.21港元，再派特別息6.755港元，昨日股價上漲8.4％，收盤價93港元。集團同時訂立今年至2023年派息率40％，且每年派息不低於4億美元，約31.2億港元的派息政策，又表明除中期息外，亦可不時宣派特別息。

該集團指出，2020年取得驕人成績，包括在我們核心集裝箱運輸和物流業務取得史上最高收益，載貨量以及溢利，皆是在前所未有且極其複雜的環境中實現。2020年初，隨著中美第一階段貿易協定簽署及業內供需平衡日趨改善，前景一度相對樂觀。然而，須臾之間，新冠疫情對全球的影響就開始顯現。隨著病毒初步在全球傳播，來自市場和客戶的預測表明需求水平會大幅下降。事實上，需求的確有所下降，但下降的幅度和持續的時間均未如預期般嚴重。

自6月以來，貨櫃航運業務的狀況一直在改善。其中，得益於科學有力的防疫舉措，中國成為最先重啟生產活動及儘快恢復商業運作的國家之一。美國及歐洲等經濟體在實施鼓勵在家辦公和政府補貼等一系列措施後，消費需求亦開始走強，各條航線的艙位需求亦隨之急劇增加。為滿足出乎意料的需求量，集團努力儘快增加航線運力。

生產經營的迅速重豈，加上一波意料之外持續全年的強勁需求出現，促使2020年跨太平洋旺季部分航線的運力部署超過2019年同期。

集團的團隊不僅要應對突如其來的重大需求波動，還要應對巨大的運營挑戰。在各個碼頭和供應鏈不同環節遭遇的封鎖措施造成了關鍵樞紐港的阻塞，防疫舉措引發的勞動力不足問題令業內運營難上加難。隨著越來越多航線推出，碼頭擁堵以及貨櫃短缺這些問題變得日趨嚴重。所有該等因素疊加，造成操作延誤和貨櫃空箱回流的流程放緩，繼而形成進一步的障礙。

集團繼續受惠於與中遠海控的合作及協同效應，幫助集團以專業及有效的方式應對年內各項挑戰。在雙品牌的背景下，儘管受到疫情打擊，但集團仍積極開拓新航線，服務於拉丁美洲等多個新興市場，同時亦進一步完善全球航線網路。

東方海外2020年訂購了12艘運力達2.3萬箱（20呎櫃）的貨櫃船，船隻計畫於2023年至2024年期間交付。這些現代化而高效的船舶不僅將改善成本結構及提升在亞洲╱歐洲航線的服務品質，也清楚地表明了該集團將持續堅持現已非常成功的雙品牌策略。 多年來，東方海外國際一直稱道其聯盟成員身份所獲之益處。加入海洋聯盟一直為集團帶來優勢，並確保能為客戶提供廣泛優質之航線網絡。集團加盟海洋聯盟達4年，並期待在作為成員的第5個年頭獲得更多益處。

2020年東方海外加強了中歐鐵路服務及空運業務。倉儲及分銷業務有所增加，亦於泰國及越南新增堆場及倉儲能力。該集團相信，物流業務與航運業務的協作將有助推動整個集團端到端服務的戰略增長計劃。

集團延續其長期以來的良好記錄，繼續保持於技術和數字化創新領域的領軍地位，推出了Freightsmart平台，以提供即時報價和預訂服務。成立的全資附屬公司和易孚（IQAX），將在推動集裝箱航運業數字化轉型中發揮主導作用。2020年早期，由於數千名員工因疫情封鎖一時之間不得不居家辦公，集團保持業務持續性的基礎設施於年初經受考驗，在全體同事的共同努力下，我們順利通過了是次考驗，維持了業務運營和高質量的客戶服務。

展望未來，儘管目前市場表現強勁，我們必須認識到，新冠疫情的影響可能還需一段時間方會全部展現。這意味著，運費市場以及航運供應與全球需求之間的平衡都將不可避免的受其影響，產生波動。而在經歷了充滿挑戰的2020年後，供應鏈將如何演變發展仍有待觀察。我們正致力於通過擴大端到端服務及改善數字化互動界面，更好地服務客戶。然而，挑戰與風險亦相伴相生，這需要我們動用智慧，積極地應對和化解。

不論世事如何變遷，東方海外國際將適應變化並做好準備，隨時服務客戶。我們將繼續不懈地勤勉工作，力爭在技術、環境及社會責任、客戶服務，以及盈利能力及財務穩健方面走在行業前沿。中遠海運集團是一名真正的全球集裝箱船運及物流領導者，而作為其中的一員，我們有信心憑藉雙品牌策略，擔當世界貿易的重要一環，推動行業邁向成功。 於2020年12月31日，集團持有速動資產總額達33.23億美元，而需於2021年償還之債項則為5.80億美元。淨負債與權益比率於2019年底時之0.23 : 1變成2020年底時之淨現金。

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