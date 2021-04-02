因疫情所產生對筆電的需求從2020年第2季開始升溫，到第3季與第4季更加供不應求，至今仍無緩解的跡象，市調機構集邦科技TrendForce表示，今年第1季筆電的需求將推升筆電面板出貨量來到6,530萬台的歷史新高，季增3.5％，年增46.5％。

TrendForce分析，目前筆電供不應求的現象主因仍為市場強烈的需求。觀察供給面，去年第2季到第4季的筆電面板出貨年成長率均超過20％。目前面板廠收到來自客戶的筆電面板訂單與實際能交貨的量仍有3至5成的落差，而造成目前交貨與訂單之間差異的瓶頸，主要在半導體相關材料如顯示驅動IC與邏輯板（T-con）等供應吃緊。

隨著供需緊張的狀況下，筆電面板價格隨之水漲船高。特別是Chromebook使用大宗的11.6吋面板，在報價上已逼近14吋與15.6吋面板價格。TrendForce指出，如此豐厚的利潤表現讓面板廠在今年出貨目標訂定上更加積極。

TrendForce指出，目前筆電面板需求可望延續到今年第3季，然而，由於供不應求的情形從去年第2季開始，已持續3個季度以上，在此緊張的市況之下，不排除客戶因擔心缺料影響出貨而有超額下單的狀況，因此，當市場真正需求提早被滿足的情形下，不排除下半年的面板出貨會出現減緩的可能。

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(中時新聞網)