中華電信成功大樓8日正式啟用，目前進駐8成。（柯宗緯攝）

高市府力推亞灣5G AIoT創新園區，身為5G AIoT大聯盟一員的中華電信8日宣布，10家國際大廠、國內5G AIoT垂直應用領域廠商，進駐中華電信成功大樓，總計有31家廠商落腳亞灣。市長陳其邁感謝中華電信看好高雄，預見亞灣未來開發潛力。

陳其邁今出席「成功大樓啟用儀式」，並見證中華電信子公司中華系統整合與佐臻、金屬中心、資策會、智慧眼鏡協會的「5G AR 智慧應用合作暨XR智慧空間共創基地生態系」成立簽約儀式。

陳其邁指出，中華電信從5G釋照以來始終扮演領頭羊的角色，5G應用更是跑在前面，感謝中華電以實際行動支持高雄產業發展。另外，微軟也從建立驗證示範場域開始，就投資高雄提供接軌國際平台的服務，更協助許多新創公司從起步到成為獨角獸，攜手一起進駐亞灣。

陳其邁也祭出利多，針對投資額達4億元以上企業，高市府提供零利率利息補貼，還有「006688」6年期租金補貼，而針對新進員工200位以內提供薪資補貼最高25％，希望帶動5G AIoT產業群聚高雄。

中華電信董事長謝繼茂指出，中華電也斥資3億元，3年內提供500個研發工作。這次包含微軟、緯創等許多國內外大廠將進駐成功大樓，跟亞灣所有廠商共同研發5G AIoT應用服務，同時也成立「XR智慧空間共創基地生態系」，代表5G AIoT應用服務正式落地在亞灣。

(中時 )