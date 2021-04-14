竹科X產業園區將興建第1棟軟體大樓的示意圖。（市府提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹市政府和竹科管理局等單位在公道五路上推動36公頃的竹科X產業園區，以多元、永續為概念規畫興建地下1層、地上11層的第1棟軟體大樓，將能創造大量綠意圍繞的辦公環境，最快年底動工，在2024年完工後，目標創造3000個就業機會，年產值196億元。

市長林智堅表示，2107年起市府與科技部、竹科管理局、台肥、中油攜手合作推動竹科X，將投入183億元打造都會型科學園區，連結周邊藝文高地等消費生活機能，未來將聚焦AI、物聯網、研發設計、資訊軟體、資訊服務、5G行動通訊、大數據等產業。

林智堅說，竹科X園區整體目標是創造1470億元產值，2.1萬個工作機會，盼吸引創新科技研發中心與企業總部進駐，讓新竹市成為台灣連結全球半導體產業的樞紐城市。

科管局副局長陳淑珠表示，竹科X基地預計新建3棟研發大樓，整體樓地板面積6.5萬坪，年底開工的第一軟體大樓，空間設計將地下1層作為入口大廳及停車場，1、2樓設置商店、共享辦公室及交誼空間，3到11樓為出租辦公室，將引進研發設計、資訊軟體及服務、軟硬整合及智慧應用相關產業進駐。

負責第一軟體大樓設計的建築師張清華說明建築設計，指透過順應在地微氣候、節能、逐層綠化，提供創新人才健康呼吸及生活的工作空間，鼓勵產學之間的交流與媒合，達到共生共榮、永續循環的理念。

市府產發處長張力可表示，除了竹科X基地外，目前台肥基地TFC 1科技大樓進駐率已超過9成，有特技大廠如英特爾、ASML台灣總部進駐，TFC 2科技大樓也緊鑼密鼓籌備，開發計畫正由市府審查，預計今年底前動工，另台肥整體開發區也積極辦理招商，中油基地則將於明年底前完成汙染整治。

(中時 )