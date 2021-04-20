二林園區擁有631公頃完整的園區規劃，可供產業進駐專區為343公頃，土地租金每公頃約8萬元，大幅減輕廠商初期建置成本。（中科管理局提供／盧金足台中傳真）

苦於土地無著落的廠商看過來！中科管理局二林園區擁有631公頃完整的園區規劃，可供產業進駐專區為343公頃，為中台灣可提供最大建廠用地之園區，土地租金每公頃約8萬元，大幅減輕廠商初期建置成本。

為吸引優質廠商進駐投資及加速科技產業聚落形成，中科管理局與行政院中部聯合服務中心合作，28日將在台中福華飯店共同舉辦「中科二林園區投資招商說明會」，歡迎有投資意願廠商踴躍報名參加。

中科管理局表示，中部地區向來為精密機械產業重鎮，目前30家廠商申請進駐中科二林園區中，超過7成為精密機械產業，另有1家國內半導體封測旗艦大廠亦將進駐，已逐漸產生磁吸效應，帶動上、下游產業鏈群聚，園區未來發展後勢看漲並將形成產業聚落。

為提供更安全、便捷及完善之服務，二林園區已同步規劃興建第一期標準廠房及園區從業人員宿舍工程，致力打造優質園區生活環境。

此外，園區周邊聯外交通道路仍持續建設中，其中台76快速道路延伸線工程預計2025年完工，屆時可大幅縮短中彰投區域的運輸時間及運輸成本。

「中科二林園區投資招商說明會」獲得行政院中部聯合服務中心大力協助，活動將藉由投資環境介紹及現場座談，招攬有用地需求之科技廠商進駐，歡迎廠商踴躍報名。

(中時 )