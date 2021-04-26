米其林名廚江振誠的RAW餐廳，遭衛生局發現，廚房人員未依規定配戴口罩、帽。（圖／北市衛生局提供）

「RAW」已發出聲明稿表示：確保餐點品質及調味的標準與前後場的全程配戴口罩，一直都是我們自我嚴格要求的標準。（摘自RAW粉絲專頁）

米其林2星「RAW」為名廚江振誠的餐廳，今（26日）驚爆食安疑慮，台北市衛生局獲報店內廚師調理食物並未戴上口罩，前往稽查發現，人員未戴口罩與帽子、病媒蚊出沒、物品擺放未與食材分開等3項缺失，若複查未改善可罰6萬元至2億元。RAW聲明稿回應，「為了確保餐點品質，任何餐廳廚師都必須在過程中確認調味及配戴口罩」。

民眾近期投訴衛生局RAW出現諸項食安問題，衛生局於22日前往餐廳稽查，發現人員沒戴口罩與帽子，器具也有交互汙染，現場還查到病媒出沒狀況。

衛生局食品藥物科科長陳怡婷說，餐廳如果只是清洗食材，後續還有加熱過程，不戴口罩就還好，但RAW是在處理即時可吃的食材，因此要求一定要配戴口罩；至於庫房物品未與食材分開放雖無即時食安問題，仍須即時改善。

衛生局表示，初查後有給予3天改善期，RAW應該在4月25日晚間改善完畢，衛生局近期內也會安排複查，若3項缺失未改善完畢，會違反《食安法》第8條第一項「食品之良好衛生規範準則」，將責罰6萬元至2億元。

對此，RAW解釋，此因現場廚師需試味道，確認調味是否有誤，所以才拉下口罩試味道，試完後有重新戴上口罩，但因為試味道的動作頻繁，才讓客人覺得口罩一直沒戴好。

RAW亦發出《正式聲明》：

餐廳一直以來都是以業界更高的標準自我要求，包括首先實施顧客旅遊史及健康聲明書，為了確保餐點品質，任何餐廳廚師都必須在過程中確認調味及配戴口罩，要如何同時滿足也會是我們的挑戰。

但確保餐點品質及調味的標準與前後場的全程配戴口罩，一直都是我們自我嚴格要求的標準。

同時也包括公司要求所有員工每天上下班前，確實測量體溫的紀錄及隨時手部消毒，我們也深信防疫絕對不能有破口。

(中時 )